«Феноменально! Чемпионская игра». Ольховский — о выходе Андреевой в финал «Ролан Гаррос»

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос» — 2026.

Сегодня, 4 июня, в полуфинале престижных соревнований Мирра со счётом 6:1, 6:3 одолела украинку Марту Костюк (15-й номер мирового рейтинга).

«Хотел бы отметить, что не было видно волнения Мирры в полуфинале. Это и удивило, что она настолько уверенно сыграла матч, прибавив практически во всех компонентах. До турнира не мог предположить, что Андреева покажет такое качество игры. Просто феноменально! Это чемпионское качество», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.