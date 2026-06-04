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«Феноменально! Чемпионская игра». Ольховский — о выходе Андреевой в финал «Ролан Гаррос»

«Феноменально! Чемпионская игра». Ольховский — о выходе Андреевой в финал «Ролан Гаррос»
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Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос» — 2026.

Сегодня, 4 июня, в полуфинале престижных соревнований Мирра со счётом 6:1, 6:3 одолела украинку Марту Костюк (15-й номер мирового рейтинга).

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Хотел бы отметить, что не было видно волнения Мирры в полуфинале. Это и удивило, что она настолько уверенно сыграла матч, прибавив практически во всех компонентах. До турнира не мог предположить, что Андреева покажет такое качество игры. Просто феноменально! Это чемпионское качество», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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