Мирра Андреева повторила лучший результат своего тренера Кончиты Мартинес на «РГ»
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева повторила лучший результат своего тренера Кончиты Мартинес на Открытом чемпионате Франции, выйдя в финал. Мартинес сделала это в 2000 году, тогда она в решающем матче проиграла Мэри Пирс.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
15
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
Мирра сегодня, 4 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» одолела украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3. За титул соревнований Андреева поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша).
Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.
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