Мирра Андреева повторила лучший результат своего тренера Кончиты Мартинес на «РГ»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева повторила лучший результат своего тренера Кончиты Мартинес на Открытом чемпионате Франции, выйдя в финал. Мартинес сделала это в 2000 году, тогда она в решающем матче проиграла Мэри Пирс.

Мирра сегодня, 4 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» одолела украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3. За титул соревнований Андреева поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.