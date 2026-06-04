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Мирра Андреева повторила лучший результат своего тренера Кончиты Мартинес на «РГ»

Мирра Андреева повторила лучший результат своего тренера Кончиты Мартинес на «РГ»
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева повторила лучший результат своего тренера Кончиты Мартинес на Открытом чемпионате Франции, выйдя в финал. Мартинес сделала это в 2000 году, тогда она в решающем матче проиграла Мэри Пирс.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Мирра сегодня, 4 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» одолела украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3. За титул соревнований Андреева поспорит с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.

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