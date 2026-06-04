Ольховский: ещё до полуфиналов «Ролан Гаррос» ждал российский финал Андреева — Шнайдер

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский теннисист Андрей Ольховский надеется, что в финале «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка Мирра Андреева сразится с соотечественницей Дианой Шнайдер.

«Жду российский финал «Ролан Гаррос». Ожидал изначально ещё до полуфинала. Говорил, что Шнайдер является фаворитом, а у Мирры — 50 на 50, потому что у Костюк было психологическое преимущество. Надеюсь, Диана выйдет в том состоянии и настрое, в котором находилась вчера в конце встречи», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Шнайдер прямо сейчас борется за финал с полькой Майей Хвалиньской. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного матча.