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Глава ФТР Тарпищев: через несколько лет у нас будет целая плеяда девушек в топ-50 рейтинга

Глава ФТР Тарпищев: через несколько лет у нас будет целая плеяда девушек в топ-50 рейтинга
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высоко оценил подрастающее поколение России в женском теннисе.

«Я бы хотел похвалить девочку Доценко, которая играла на юниорском «Ролан Гаррос» до 18 лет. Ей 14 лет, она была в четвертьфинале. В 14 лет пройти отборы и дойти до четвертьфинала — феноменальный успех. Надо сказать, что у нас играли семь теннисисток до 18 лет — это тоже своеобразный рекорд. То есть растёт хорошая плеяда. Причём не на смену, а в поддержку нашим девушкам, потому что все молодые. Перспективы очень приличные. Я думаю, что у нас через несколько лет будет целая плеяда в топ-50 рейтинга — больше, чем в любой другой стране», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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