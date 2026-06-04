Мирра Андреева поддержала Диану Шнайдер перед 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поддержала свою подругу Диану Шнайдер (23-я в рейтинге) перед её полуфинальным поединком на Открытом чемпионате Франции — 2026. В эти минуты Шнайдер сражается с представительницей Польши Майей Хвалиньской, занимающей 114-ю строчку в рейтинге WTA.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 Диана Шнайдер – Майя Хвалиньска.
Ранее Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос», обыграв украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июня 2026
-
19:26
-
19:21
-
19:20
-
18:46
-
18:42
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:15
-
18:12
-
18:09
-
18:07
-
17:55
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:33
-
17:28
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
16:49
-
16:43
-
16:29
-
16:00
-
15:48
-
15:30
-
14:40
-
14:33
-
14:30