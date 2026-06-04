Мирра Андреева поддержала Диану Шнайдер перед 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поддержала свою подругу Диану Шнайдер (23-я в рейтинге) перед её полуфинальным поединком на Открытом чемпионате Франции — 2026. В эти минуты Шнайдер сражается с представительницей Польши Майей Хвалиньской, занимающей 114-ю строчку в рейтинге WTA.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 Диана Шнайдер – Майя Хвалиньска.

Ранее Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос», обыграв украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.