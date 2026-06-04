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Фото: Кончита Мартинес с трибун следит за матчем Шнайдер и Хвалиньской в 1/2 финала «РГ»

Фото: Кончита Мартинес с трибун следит за матчем Шнайдер и Хвалиньской в 1/2 финала «РГ»
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Кончита Мартинес, тренер восьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой пришла на матч 1/2 финала на Открытом чемпионате Франции — 2026, где встречаются россиянка Диана Шнайдер и представительница Польши Майя Хвалиньска.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		5
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

Фото: Скриншот из трансляции

Россиянка проиграла стартовый сет со счётом 6:7 (4:7). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи 1/2 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 Диана Шнайдер – Майя Хвалиньска.

Ранее Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос», одолев украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

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