Фото: Кончита Мартинес с трибун следит за матчем Шнайдер и Хвалиньской в 1/2 финала «РГ»

Кончита Мартинес, тренер восьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой пришла на матч 1/2 финала на Открытом чемпионате Франции — 2026, где встречаются россиянка Диана Шнайдер и представительница Польши Майя Хвалиньска.

Фото: Скриншот из трансляции

Россиянка проиграла стартовый сет со счётом 6:7 (4:7). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи 1/2 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 Диана Шнайдер – Майя Хвалиньска.

Ранее Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос», одолев украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.