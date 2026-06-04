Фото: Кончита Мартинес с трибун следит за матчем Шнайдер и Хвалиньской в 1/2 финала «РГ»
Поделиться
Кончита Мартинес, тренер восьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой пришла на матч 1/2 финала на Открытом чемпионате Франции — 2026, где встречаются россиянка Диана Шнайдер и представительница Польши Майя Хвалиньска.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|
|5
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Фото: Скриншот из трансляции
Россиянка проиграла стартовый сет со счётом 6:7 (4:7). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи 1/2 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 Диана Шнайдер – Майя Хвалиньска.
Ранее Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос», одолев украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июня 2026
-
20:14
-
19:57
-
19:26
-
19:21
-
19:20
-
18:46
-
18:42
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:15
-
18:12
-
18:09
-
18:07
-
17:55
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:33
-
17:28
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
16:49
-
16:43
-
16:29
-
16:00
-
15:48
-
15:30
-
14:40