«Теннис спасён». Кафельников — о победе Мирры Андреевой в полуфинале «РГ»-2026

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников неоднозначно отреагировал на победу россиянки Мирры Андреевой (восьмое место в рейтинге) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 на своей странице в социальных сетях.

«Теннис спасён», — написал Кафельников.

Сегодня, 4 июня, Мирра Андреева сумела выйти в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв украинку Марту Костюк (15-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Соперницей Андреевой в финале «Ролан Гаррос» станет представительница Польши Майя Хвалиньска (114-я строчка рейтинга).