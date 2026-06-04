«Теннис спасён». Кафельников — о победе Мирры Андреевой в полуфинале «РГ»-2026
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников неоднозначно отреагировал на победу россиянки Мирры Андреевой (восьмое место в рейтинге) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 на своей странице в социальных сетях.
«Теннис спасён», — написал Кафельников.
Сегодня, 4 июня, Мирра Андреева сумела выйти в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв украинку Марту Костюк (15-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
15
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
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|3
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|3
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|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Соперницей Андреевой в финале «Ролан Гаррос» станет представительница Польши Майя Хвалиньска (114-я строчка рейтинга).
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