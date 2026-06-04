Селиваненко назвал главный фактор победы Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, благодаря чему российская теннисистка Мирра Андреева (восьмой номер рейтинга) смогла выйти в финал Открытого чемпионата Франции. Андреева обыграла украинку Марту Костюк (15-й номер рейтинга) в полуфинале со счётом 6:1, 6:3.

«Мирра сегодня провела отличный матч, сделав ранние брейки в обоих сетах, и потом уверенно довела встречу до победы, не дав Марте [Костюк] шансов зацепиться и вернуться в игру. В таких поединках один из главных факторов — контроль над волнением и эмоциями. Помимо чисто теннисной составляющей, это, на мой взгляд, и определило успех Мирры», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.