Селиваненко назвал главный фактор победы Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, благодаря чему российская теннисистка Мирра Андреева (восьмой номер рейтинга) смогла выйти в финал Открытого чемпионата Франции. Андреева обыграла украинку Марту Костюк (15-й номер рейтинга) в полуфинале со счётом 6:1, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
15
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Мирра сегодня провела отличный матч, сделав ранние брейки в обоих сетах, и потом уверенно довела встречу до победы, не дав Марте [Костюк] шансов зацепиться и вернуться в игру. В таких поединках один из главных факторов — контроль над волнением и эмоциями. Помимо чисто теннисной составляющей, это, на мой взгляд, и определило успех Мирры», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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