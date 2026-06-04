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Диана Шнайдер взяла медицинский тайм-аут во втором сете 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Диана Шнайдер взяла медицинский тайм-аут во втором сете 1/2 финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 4 июня, в Париже (Франция) проходит полуфинальный матч «Ролан Гаррос» – 2026 между 23-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и представительницей Польши Майей Хвалиньской, занимающей 114-ю строчку в рейтинге WTA. Россиянка взяла медицинский тайм-аут из-за болей в спине.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи 1/2 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 Диана Шнайдер – Майя Хвалиньска.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.

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