Диана Шнайдер взяла медицинский тайм-аут во втором сете 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 4 июня, в Париже (Франция) проходит полуфинальный матч «Ролан Гаррос» – 2026 между 23-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и представительницей Польши Майей Хвалиньской, занимающей 114-ю строчку в рейтинге WTA. Россиянка взяла медицинский тайм-аут из-за болей в спине.
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Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи 1/2 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 Диана Шнайдер – Майя Хвалиньска.
Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив представительнице Австрии Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.
- 4 июня 2026
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