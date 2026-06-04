Диана Шнайдер не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос» — 2026, проиграв Майе Хвалиньской

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал Открытого чемпионата Франции — 2026. В полуфинале она уступила представительнице Польши Майе Хвалиньской (114-я в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хвалиньской ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За титул «Ролан Гаррос» — 2026 Майя Хвалиньска поспорит с восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.