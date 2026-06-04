Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер — Майя Хвалиньска: результат матча 4 июня, счёт 0:2, 1/2 финала Ролан Гаррос

Диана Шнайдер не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос» — 2026, проиграв Майе Хвалиньской
Комментарии

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал Открытого чемпионата Франции — 2026. В полуфинале она уступила представительнице Польши Майе Хвалиньской (114-я в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хвалиньской ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За титул «Ролан Гаррос» — 2026 Майя Хвалиньска поспорит с восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.

Календарь Открытого чемпионата Франции
Сетка Открытого чемпионата Франции
Материалы по теме
Шнайдер проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос»! А Мирра сразится за титул. LIVE!
Live
Шнайдер проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос»! А Мирра сразится за титул. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android