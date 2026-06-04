Диана Шнайдер не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос» — 2026, проиграв Майе Хвалиньской
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23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал Открытого чемпионата Франции — 2026. В полуфинале она уступила представительнице Польши Майе Хвалиньской (114-я в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 4:6.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
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114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хвалиньской ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
За титул «Ролан Гаррос» — 2026 Майя Хвалиньска поспорит с восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.
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