«Давно не было так приятно смотреть на игрока». Вихлянцева — о Шнайдер в полуфинале «РГ»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отреагировала на проигрыш Дианы Шнайдер (23-я ракетка мира) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026.

«Да, жалко, что Диана не сыграет в финале против Мирры [Андреевой]. Но давно не было так приятно смотреть в женском туре на грунтового игрока. Режет, подкручивает, укорачивает, выходит к сетке, строит комбинации, браво», — написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.

Диана Шнайдер не смогла выйти в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, уступив польке Майе Хвалиньской (114-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

В женском финале «Ролан Гаррос» Майя Хвалиньска сразится с россиянкой Миррой Андреевой (восьмая строчка рейтинга).