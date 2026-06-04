«Давно не было так приятно смотреть на игрока». Вихлянцева — о Шнайдер в полуфинале «РГ»
Поделиться
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отреагировала на проигрыш Дианы Шнайдер (23-я ракетка мира) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
«Да, жалко, что Диана не сыграет в финале против Мирры [Андреевой]. Но давно не было так приятно смотреть в женском туре на грунтового игрока. Режет, подкручивает, укорачивает, выходит к сетке, строит комбинации, браво», — написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.
Диана Шнайдер не смогла выйти в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, уступив польке Майе Хвалиньской (114-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 4:6.
В женском финале «Ролан Гаррос» Майя Хвалиньска сразится с россиянкой Миррой Андреевой (восьмая строчка рейтинга).
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июня 2026
-
21:12
-
21:09
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:24
-
20:21
-
20:19
-
20:14
-
19:57
-
19:26
-
19:21
-
19:20
-
18:46
-
18:42
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:15
-
18:12
-
18:09
-
18:07
-
17:55
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:33
-
17:28
-
17:25
-
17:21