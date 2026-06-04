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«Давно не было так приятно смотреть на игрока». Вихлянцева — о Шнайдер в полуфинале «РГ»

«Давно не было так приятно смотреть на игрока». Вихлянцева — о Шнайдер в полуфинале «РГ»
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отреагировала на проигрыш Дианы Шнайдер (23-я ракетка мира) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

«Да, жалко, что Диана не сыграет в финале против Мирры [Андреевой]. Но давно не было так приятно смотреть в женском туре на грунтового игрока. Режет, подкручивает, укорачивает, выходит к сетке, строит комбинации, браво», — написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.

Диана Шнайдер не смогла выйти в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, уступив польке Майе Хвалиньской (114-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

В женском финале «Ролан Гаррос» Майя Хвалиньска сразится с россиянкой Миррой Андреевой (восьмая строчка рейтинга).

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» (ж)
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