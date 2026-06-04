Хвалиньска — третья в Открытую эру, кто вышел в дебютный финал на уровне WTA на ТБШ

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска стала третьим игроком в Открытую эру, вышедшим в дебютный финал на уровне WTA на турнире «Большого шлема» после Винус Уильямс (US Open — 1997) и Эммы Радукану (US Open — 2021). Об этом сообщает OptaAce.

Сегодня, 4 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026 она обыграла россиянку Диану Шнайдер со счётом 7:6 (7:4), 6:4. За титул Хвалиньска поспорит с ещё одной представительницей России Миррой Андреевой.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.