Хвалиньска — третья женщина, вышедшая в финал «РГ» в своём первом выступлении в основе
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Полька Майя Хвалиньска, занимающая 114-ю строчку мирового рейтинга, стала третьей теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года), которой удалось выйти в финал Открытого чемпионата Франции в рамках своего первого выступления в основной сетке этого турнира.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
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114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
До Хвалиньской подобного добивались только австралийка Ивонн Гулагонг в 1971 году и американка Крис Эверт в 1973-м. Гулагонг тогда одержала победу над соотечественницей Хелен Гуэрлей со счётом 6:3, 7:5, а Крис Эверт не смогла одолеть австралийку Маргарет Корт, проиграв ей со счётом 7:6, 6:7, 4:6.
Майя Хвалиньска сразится в финале «Ролан Гаррос» с россиянкой Миррой Андреевой (восьмая строчка рейтинга).
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