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Тарпищев: результаты Андреевой и Шнайдер — показатель, что они оправдали все надежды

Тарпищев: результаты Андреевой и Шнайдер — показатель, что они оправдали все надежды
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выступлении россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2026. Мирра сыграет в дебютном финале турнира «Большого шлема», Диана впервые дошла до полуфинала.

«Зеркалом их таланта и успеха в перспективе была Олимпиада, где Мирра и Диана стали серебряными призёрами в паре. Тогда они были совсем молодыми. Сегодняшние результаты — показатель того, что они оправдали все надежды болельщиков. Можно считать, что они обе раскрылись и достигли стабильного результата», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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