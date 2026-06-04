«Заберу это с собой в могилу». Марта Костюк — о своей прерванной серии побед
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15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о своей прерванной серии побед из 17 матчей. В полуфинале «Ролан Гаррос» она уступила россиянке Мирре Андреевой со счётом 1:6, 3:6.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
15
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Я заберу это с собой в могилу. Только одно поражение, пару месяцев назад я бы этому не поверила. Все выигрывают, и все проигрывают, это часть игры.
Битва, которую я выиграла с собой, со своей головой… «Большой шлем» с ней не сравнится. Сначала изменилась я сама, а потом пришла эта серия. Я становлюсь той, которой хочу стать. А в теннис играть легко. Очень легко. Раньше я была маньяком контроля. Не буду скрывать, я была очень травмирована. Мне не нравилось быть рядом с собой», — сказала Костюк на пресс-конференции.
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