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«Заберу это с собой в могилу». Марта Костюк — о своей прерванной серии побед

«Заберу это с собой в могилу». Марта Костюк — о своей прерванной серии побед
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15-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о своей прерванной серии побед из 17 матчей. В полуфинале «Ролан Гаррос» она уступила россиянке Мирре Андреевой со счётом 1:6, 3:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я заберу это с собой в могилу. Только одно поражение, пару месяцев назад я бы этому не поверила. Все выигрывают, и все проигрывают, это часть игры.

Битва, которую я выиграла с собой, со своей головой… «Большой шлем» с ней не сравнится. Сначала изменилась я сама, а потом пришла эта серия. Я становлюсь той, которой хочу стать. А в теннис играть легко. Очень легко. Раньше я была маньяком контроля. Не буду скрывать, я была очень травмирована. Мне не нравилось быть рядом с собой», — сказала Костюк на пресс-конференции.

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