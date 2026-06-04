Шнайдер впервые с июля 2025 года проиграла сопернице, не входящей в топ-100

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер впервые с июля 2025 года проиграла сопернице, которая не входит в топ-100 мирового рейтинга. Тогда во втором круге Уимблдона она уступила француженке Диан Парри, которая в то время занимала 118-ю строчку рейтинга WTA.

Сегодня, 4 июня, Шнайдер не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос», уступив 114-й ракетке мира Майе Хвалиньской из Польши. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она одолела Арину Соболенко.