Шнайдер впервые с июля 2025 года проиграла сопернице, не входящей в топ-100
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23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер впервые с июля 2025 года проиграла сопернице, которая не входит в топ-100 мирового рейтинга. Тогда во втором круге Уимблдона она уступила француженке Диан Парри, которая в то время занимала 118-ю строчку рейтинга WTA.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
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114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Сегодня, 4 июня, Шнайдер не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос», уступив 114-й ракетке мира Майе Хвалиньской из Польши. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 4:6.
Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она одолела Арину Соболенко.
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