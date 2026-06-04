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Костюк — о матче с Андреевой: корт подходит под её игру. Ветер тоже был на её стороне

Костюк — о матче с Андреевой: корт подходит под её игру. Ветер тоже был на её стороне
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15-я ракетка мира украинка Марта Костюк оценила уровень игры россиянки Мирры Андреевой (восьмая строчка рейтинга) в их матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции — 2026 по теннису.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Ты играла с Миррой [Андреевой] несколько раз, ты ни разу не отдала ей сет. Удивил ли тебя её уровень? Было ли ощущение, что она прибавила с ваших последних встреч?
— Думаю, этот корт подходит ей лучше всего. Я никогда не играла с ней здесь. Если посмотреть на её статистику с 15-16 лет, у неё 16 побед и три поражения. У меня — четыре победы и семь поражений. Это был не мой лучший корт. Этот корт хорошо подходит под её игру. Ветер тоже был на её стороне. Такое бывает. Все выигрывают, все проигрывают. Это часть игры. В конце концов, это просто игра.

Она сегодня очень хорошо сыграла. Почти не ошибалась. Я сделала больше ошибок. На мне было больше давления. Она сегодня лучше подавала. Я не могла много сделать, потому что корт был невероятно медленным, она доставала все мячи. Из‑за этого я чувствовала, что должна рисковать больше. Это заставляло меня ошибаться ещё больше, и всё, — сказала Костюк на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» (ж)
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