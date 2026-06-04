Костюк — о матче с Андреевой: корт подходит под её игру. Ветер тоже был на её стороне

15-я ракетка мира украинка Марта Костюк оценила уровень игры россиянки Мирры Андреевой (восьмая строчка рейтинга) в их матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции — 2026 по теннису.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
— Ты играла с Миррой [Андреевой] несколько раз, ты ни разу не отдала ей сет. Удивил ли тебя её уровень? Было ли ощущение, что она прибавила с ваших последних встреч?
— Думаю, этот корт подходит ей лучше всего. Я никогда не играла с ней здесь. Если посмотреть на её статистику с 15-16 лет, у неё 16 побед и три поражения. У меня — четыре победы и семь поражений. Это был не мой лучший корт. Этот корт хорошо подходит под её игру. Ветер тоже был на её стороне. Такое бывает. Все выигрывают, все проигрывают. Это часть игры. В конце концов, это просто игра.
Она сегодня очень хорошо сыграла. Почти не ошибалась. Я сделала больше ошибок. На мне было больше давления. Она сегодня лучше подавала. Я не могла много сделать, потому что корт был невероятно медленным, она доставала все мячи. Из‑за этого я чувствовала, что должна рисковать больше. Это заставляло меня ошибаться ещё больше, и всё, — сказала Костюк на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
- 4 июня 2026
-
21:43
-
21:38
-
21:36
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:12
-
21:09
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:24
-
20:21
-
20:19
-
20:14
-
19:57
-
19:26
-
19:21
-
19:20
-
18:46
-
18:42
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:15
-
18:12
-
18:09
-
18:07
-
17:55
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:43