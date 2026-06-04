Определились финалистки «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 4 июня, на грунтовых кортах Парижа завершились полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Финал:

Мирра Андреева (Россия, 8) — Майя Хвалиньска (Польша, Q).

В полуфинале соревнований Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3, а Майя Хвалиньска оказалась сильнее россиянки Дианы Шнайдер (7:6 (7:4), 6:4).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.