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«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: результаты матчей 4 июня

«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: результаты матчей 4 июня
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Сегодня, 4 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжились матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня прошли встречи 1/2 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 12-го игрового дня.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. 1/2 финала. Результаты на 4 июня:

  • Марта Костюк (Украина, 15) — Мирра Андреева (Россия, 8) — 1:6, 3:6;
  • Майя Хвалиньска (Польша, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 25) — 7:6 (7:4), 6:4.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

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