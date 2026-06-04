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Глава ФТР Тарпищев считает, что Медведев закончит сезон в топ-5 рейтинга ATP

Глава ФТР Тарпищев считает, что Медведев закончит сезон в топ-5 рейтинга ATP
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступления некоторых российских теннисистов на «Ролан Гаррос» — 2026.

«У наших ребят ничего не случилось. Там сумасшедшая конкуренция. Просто нелюбимое покрытие для Медведева, но я считаю, что он практически обрёл себя, которого мы привыкли видеть. Думаю, в конце сезона он будет в топ-5 рейтинга. Хачанов играл прилично для себя. Единственное, что Рублёву надо совершенствовать технико-тактические варианты игры. Мы ждём от него результата. По своей моторности и старанию, по тому, как он пашет, Рублёв должен раскрыться. Надеюсь, он тоже обретёт себя и эта тройка будет практически в десятке, как это было ранее», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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