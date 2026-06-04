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Хвалиньска — второй квалифаер в Открытую эру, вышедший в финал ТБШ в одиночном разряде

Хвалиньска — второй квалифаер в Открытую эру, вышедший в финал ТБШ в одиночном разряде
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114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска стала вторым квалифаером в Открытую эру, который вышел в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Первой была британка Эмма Радукану на US Open — 2021. Об этом сообщает OptaAce.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

Сегодня, 4 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026 она обыграла россиянку Диану Шнайдер со счётом 7:6 (7:4), 6:4. За титул Хвалиньска поспорит с ещё одной представительницей России Миррой Андреевой.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

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