Хвалиньска — второй квалифаер в Открытую эру, вышедший в финал ТБШ в одиночном разряде

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска стала вторым квалифаером в Открытую эру, который вышел в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Первой была британка Эмма Радукану на US Open — 2021. Об этом сообщает OptaAce.

Сегодня, 4 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026 она обыграла россиянку Диану Шнайдер со счётом 7:6 (7:4), 6:4. За титул Хвалиньска поспорит с ещё одной представительницей России Миррой Андреевой.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.