«В какой-то момент даже видела ворсинки на мяче». Мирра Андреева — об 1/2 финала на «РГ»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила своё выступление в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Она обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3.

— Вы говорили, что против Кырсти вы были в ударе. Сегодня — тоже? Потому что это был тотальный теннис.

— Да, сегодня я тоже была максимально сфокусирована на том, что надо сделать на корте. Фокус – на план на игру, который мы подготовили с Кончитой, на своём настрое, на каждой маленькой детали.

В какой-то момент я даже видела ворсинки на мяче, когда подкидывала его или наносила удар. Ну то есть я была очень сфокусирована и смогла удерживать фокус весь матч.

— Второй раз подряд вы ведёте во втором сете с брейком, потом уступаете с брейком и тут же делаете обратный брейк. Такое ощущение, что раньше такие матчи могли от вас ускользнуть, что изменилось на этом турнире?

— Раньше я очень сильно нервничала. Сейчас тоже нервничаю в таких матчах, когда веду в счёте или когда соперница делает брейк. Раньше я при этом думала – боже мой, это же просто конец мира, если я проиграю подачу. Поэтому все мысли были только о том, как удержать подачу.

А сейчас, если соперница делает брейк, ну и что с того? Постараюсь сделать обратный брейк. Пока что это очень хорошо работает. Потому что если я нервничаю на своей подаче, то и она тоже может нервничать на своей. Стараюсь думать об этом, а не о том, что отдать подачу – это конец мира, — сказала Андреева на пресс-конференции.