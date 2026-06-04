«В какой-то момент даже видела ворсинки на мяче». Мирра Андреева — об 1/2 финала на «РГ»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила своё выступление в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Она обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3.
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— Вы говорили, что против Кырсти вы были в ударе. Сегодня — тоже? Потому что это был тотальный теннис.
— Да, сегодня я тоже была максимально сфокусирована на том, что надо сделать на корте. Фокус – на план на игру, который мы подготовили с Кончитой, на своём настрое, на каждой маленькой детали.
В какой-то момент я даже видела ворсинки на мяче, когда подкидывала его или наносила удар. Ну то есть я была очень сфокусирована и смогла удерживать фокус весь матч.
— Второй раз подряд вы ведёте во втором сете с брейком, потом уступаете с брейком и тут же делаете обратный брейк. Такое ощущение, что раньше такие матчи могли от вас ускользнуть, что изменилось на этом турнире?
— Раньше я очень сильно нервничала. Сейчас тоже нервничаю в таких матчах, когда веду в счёте или когда соперница делает брейк. Раньше я при этом думала – боже мой, это же просто конец мира, если я проиграю подачу. Поэтому все мысли были только о том, как удержать подачу.
А сейчас, если соперница делает брейк, ну и что с того? Постараюсь сделать обратный брейк. Пока что это очень хорошо работает. Потому что если я нервничаю на своей подаче, то и она тоже может нервничать на своей. Стараюсь думать об этом, а не о том, что отдать подачу – это конец мира, — сказала Андреева на пресс-конференции.
- 4 июня 2026
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