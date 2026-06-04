«Физически становится тяжело». Хвалиньска — об ощущениях после выхода в финал «РГ»-2026

Полька Майя Хвалиньска (114-й номер рейтинга) рассказала, как себя чувствует после победы в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2026.
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«Я правда не знаю, что сказать. Физически становится тяжело, но это же турнир «Большого шлема», так что нужно выкладываться полностью, я ни на что не жалуюсь. Иногда я тоже схожу с ума, но стараюсь сохранять спокойствие, потому что это лучший способ показать свой теннис, хотя внутри меня настоящая буря.
Я сыграла здесь, кажется, восемь матчей, нет, девять. Секретов в моей игре нет. Я смотрела за Миррой [Андреевой], и для меня будет большим опытом сыграть в финале», — сказала Хвалиньска в интервью после матча.
Майя Хвалиньска сыграет в финале «Ролан Гаррос» с россиянкой Миррой Андреевой (восьмая строчка рейтинга) 6 июня.
- 4 июня 2026
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