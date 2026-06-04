Мирра Андреева — о поддержке команды: в последнее время стала полностью им доверять

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о поддержке своего тренера Кончиты Мартинес и команды на «Ролан Гаррос» — 2026.

— Вы близки с Кончитой, какие разговоры с ней помогли решить ваши проблемы в таких ситуациях?

— Конечно, мы много разговариваем, она делится своим опытом, даёт много советов. И всё равно есть ощущение, что просто в какие-то моменты карьеры я стала готова слушать, меняться или стараться работать над чем-то новым. А в другие моменты я слушала, но всё равно продолжала делать так, как привыкла. Может, поэтому это не всегда работало. А сейчас я полностью доверяю тому, что говорит моя команда, сейчас мне легче это делать. Что бы они ни сказали, я просто это делаю. Ещё так легче винить их, если что-то пойдёт не так. Шучу, конечно! Но в последнее время я стала полностью им доверять, без всяких сомнений, — сказала Андреева на пресс-конференции.