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«Она действовала невероятно». Шнайдер — об игре Хвалиньски в полуфинале «РГ»-2026

«Она действовала невероятно». Шнайдер — об игре Хвалиньски в полуфинале «РГ»-2026
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23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер оценила игру польки Майи Хвалиньски (114-й номер рейтинга) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

— Диана, сегодня было тяжело, но ты очень сильно боролась. Ты проделала прекрасный путь на «Ролан Гаррос» в этом году. Можешь рассказать о матче и о турнире в целом?
— Это были две прекрасные недели, я горжусь собой и тем, чего мне удалось здесь достичь. Многое здесь случилось впервые, новые цели. В целом матч был очень тяжёлым. Поздравляю Майю [Хвалиньскую], она сыграла очень хорошо. Мы обе показали хороший теннис. Это была жестокая битва, я делала всё возможное, пробовала разные решения, выложилась на корте полностью. Поэтому я горжусь тем, как играла и как боролась. Она сыграла невероятно, и она заслужила эту победу сегодня, она заслужила место в финале.

— Ты сказала, что она сыграла невероятно. В чём её главные вызовы для соперницы? Потому что она довольно необычная.
— Во-первых, у неё невероятное перемещение по корту. Она покрывает огромное пространство и очень хорошо читает игру. Даже когда кажется, что ты выигрываешь очко, она там, она возвращает мяч, и ты не понимаешь как, но она его возвращает. Это ставит тебя в некомфортное положение. Ты чувствуешь, что нужно начинать розыгрыш заново и строить его с нуля. Она много варьирует: у неё много вращения в форхенде, потому что она левша; в бэкхенде много слайсов. Делает укороченные, резаные удары. У неё очень хорошее чувство корта. Я думаю, её стиль очень подходит для грунта, она сыграла невероятно хорошо. Она везде, и у неё есть способность: даже когда ты атакуешь, она из защиты переходит в атаку так быстро, что ты этого не замечаешь, — сказала Шнайдер на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» (ж)
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