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Фото: эмоции Майи Хвалиньской после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2026

Фото: эмоции Майи Хвалиньской после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2026
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Сегодня, 4 июня, на грунтовых кортах Парижа завершились полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. 114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска вышла в финал соревнований, одолев в полуфинале россиянку Диану Шнайдер (23-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4. После победы полька упала на корт и закрыла лицо руками.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

Фото: Скриншот из трансляции

В финале «Ролан Гаррос» Хвалиньска сыграет с восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

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