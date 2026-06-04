Фото: эмоции Майи Хвалиньской после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 4 июня, на грунтовых кортах Парижа завершились полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. 114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска вышла в финал соревнований, одолев в полуфинале россиянку Диану Шнайдер (23-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4. После победы полька упала на корт и закрыла лицо руками.

Фото: Скриншот из трансляции

В финале «Ролан Гаррос» Хвалиньска сыграет с восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.