Шнайдер дала совет Мирре Андреевой перед её встречей с Хвалиньской в финале «Ролан Гаррос»

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала, какие советы дала бы россиянке Мирре Андреевой (восьмая ракетка мира) на финал Открытого чемпионата Франции по теннису — 2026, где ей предстоит сразиться с полькой Майей Хвалиньской.

— А какие советы ты бы ей [Мирре Андреевой] дала?

— По-моему, ей нужно идти к сетке. И, мне кажется, в последнее время Мирра делает это очень хорошо. В последних матчах она уверенно действует у сетки. Чувствую, для неё будет важно держать свою подачу — она хорошо подаёт с самого начала. Так что — смелость и умение идти к сетке, — сказала Шнайдер на пресс-конференции «Ролан Гаррос».