«Я поклонница игры Дианы». Хвалиньска — о победе над Шнайдер в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска прокомментировала победу над россиянкой Дианой Шнайдер (23-я в рейтинге) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Майя одолела Диану со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Это была невероятная битва, особенно первый сет. Я тоже поклонница игры Дианы, мне очень нравится смотреть её матчи. Это был невероятно сложный матч и для меня, и для неё – физически и психологически. Отличный опыт», — приводит слова Хвалиньской Eurosport.

В финале «Ролан Гаррос» соперницей Майи Хвалиньской станет восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, которая в 1/2 финала обыграла Марту Костюк (6:1, 6:3).