«Я поклонница игры Дианы». Хвалиньска — о победе над Шнайдер в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
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114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска прокомментировала победу над россиянкой Дианой Шнайдер (23-я в рейтинге) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Майя одолела Диану со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
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|6
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
«Это была невероятная битва, особенно первый сет. Я тоже поклонница игры Дианы, мне очень нравится смотреть её матчи. Это был невероятно сложный матч и для меня, и для неё – физически и психологически. Отличный опыт», — приводит слова Хвалиньской Eurosport.
В финале «Ролан Гаррос» соперницей Майи Хвалиньской станет восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, которая в 1/2 финала обыграла Марту Костюк (6:1, 6:3).
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