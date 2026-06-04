«Вот наш менталитет!» Диана Шнайдер — в ответ на вопрос российского журналиста

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер ответила на вопрос российского журналиста о том, чего ей на хватило в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Шнайдер проиграла польке Майе Хвалиньской (114-я строчка рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 4:6.
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– Чего все-таки вам не хватило?
– Вот наш менталитет! Чего-то сразу не хватило. Ну почему сразу не хватило? Я не считаю, что чего-то не хватило. Соперница [Майя Хвалиньска] отыграла очень хороший матч, показала очень хороший уровень. Даже если сравнивать с поединком Мирры с Костюк, там в моём понимании уровень был ниже, было намного больше невынужденных ошибок, розыгрыши короче. Было не так интересно смотреть, как наш матч.
Возможно, не хватило более уверенных выходов к сетке, чтобы завершать там розыгрыши. Мы над этим работаем на тренировках, стараемся это улучшить. Безусловно, когда играешь полуфинал «Шлема», ты не можешь исполнить всё на 100%. Извлечём уроки, матч мог качнуться и в ту, и в другую сторону, — приводит слова Шнайдер Sports.
- 4 июня 2026
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