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«Вот наш менталитет!» Диана Шнайдер — в ответ на вопрос российского журналиста

«Вот наш менталитет!» Диана Шнайдер — в ответ на вопрос российского журналиста
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23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер ответила на вопрос российского журналиста о том, чего ей на хватило в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Шнайдер проиграла польке Майе Хвалиньской (114-я строчка рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

– Чего все-таки вам не хватило?
– Вот наш менталитет! Чего-то сразу не хватило. Ну почему сразу не хватило? Я не считаю, что чего-то не хватило. Соперница [Майя Хвалиньска] отыграла очень хороший матч, показала очень хороший уровень. Даже если сравнивать с поединком Мирры с Костюк, там в моём понимании уровень был ниже, было намного больше невынужденных ошибок, розыгрыши короче. Было не так интересно смотреть, как наш матч.

Возможно, не хватило более уверенных выходов к сетке, чтобы завершать там розыгрыши. Мы над этим работаем на тренировках, стараемся это улучшить. Безусловно, когда играешь полуфинал «Шлема», ты не можешь исполнить всё на 100%. Извлечём уроки, матч мог качнуться и в ту, и в другую сторону, — приводит слова Шнайдер Sports.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» (ж)
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