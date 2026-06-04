«Обязательно захочу победить». Хвалиньска — о предстоящем финале с Андреевой на «РГ»

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска высказалась о предстоящем финале на Открытом чемпионате Франции — 2026, где она сразится с россиянкой Миррой Андреевой (восьмая в рейтинге).

«Надеюсь, я смогу отпраздновать этот день. Конечно, будет напряжённо. Я обязательно захочу победить, обязательно выложусь на полную.

Я сердечно приглашаю всех болельщиков смотреть, болеть и держать кулачки. Спасибо за вашу поддержку на протяжении трёх недель, но давайте будем мотивированы ради этого дня», — приводит слова Хвалиньской Eurosport.

Финальный матч на «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде пройдёт в субботу, 6 июня.