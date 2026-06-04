«Обязательно захочу победить». Хвалиньска — о предстоящем финале с Андреевой на «РГ»
Поделиться
114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска высказалась о предстоящем финале на Открытом чемпионате Франции — 2026, где она сразится с россиянкой Миррой Андреевой (восьмая в рейтинге).
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
|1
|2
|3
|
|
8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Надеюсь, я смогу отпраздновать этот день. Конечно, будет напряжённо. Я обязательно захочу победить, обязательно выложусь на полную.
Я сердечно приглашаю всех болельщиков смотреть, болеть и держать кулачки. Спасибо за вашу поддержку на протяжении трёх недель, но давайте будем мотивированы ради этого дня», — приводит слова Хвалиньской Eurosport.
Финальный матч на «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде пройдёт в субботу, 6 июня.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июня 2026
-
23:01
-
22:56
-
22:50
-
22:44
-
22:33
-
22:30
-
22:27
-
22:14
-
22:02
-
21:54
-
21:43
-
21:38
-
21:36
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:12
-
21:09
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:24
-
20:21
-
20:19
-
20:14
-
19:57
-
19:26
-
19:21
-
19:20
-
18:46
-
18:42
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:26