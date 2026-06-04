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«Обязательно захочу победить». Хвалиньска — о предстоящем финале с Андреевой на «РГ»

«Обязательно захочу победить». Хвалиньска — о предстоящем финале с Андреевой на «РГ»
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114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска высказалась о предстоящем финале на Открытом чемпионате Франции — 2026, где она сразится с россиянкой Миррой Андреевой (восьмая в рейтинге).

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Надеюсь, я смогу отпраздновать этот день. Конечно, будет напряжённо. Я обязательно захочу победить, обязательно выложусь на полную.

Я сердечно приглашаю всех болельщиков смотреть, болеть и держать кулачки. Спасибо за вашу поддержку на протяжении трёх недель, но давайте будем мотивированы ради этого дня», — приводит слова Хвалиньской Eurosport.

Финальный матч на «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде пройдёт в субботу, 6 июня.

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