Мирра Андреева — о финале «РГ»: говорят, что в случае победы дают секретный значок

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась об игре соотечественницы Дианы Шнайдер на грунте, а также рассказала о желании собрать все значки на «Ролан Гаррос».

Отметим, что пресс-конференция Андреевой проходила перед матчем Дианы Шнайдер и Майи Хвалиньски. По итогам встречи победу одержала Хвалиньска со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

— Каково будет сыграть в финале с Дианой, если она туда выйдет? И насколько вашему успеху способствует желание собрать все значки?

— Будет очень интересный и увлекательный матч, если Диана выиграет. Мы в этом году уже играли, очень хорошо друг друга знаем. Она здорово играет на этой неделе. После победы в Риме я сказала ей – ну ладно, увидимся в Париже. Она ответила – ну да, Париж, не знаю, как я там выступлю, ненавижу грунт. А я ей – боже, у тебя же так хорошо получается, о чём ты вообще?

Она в полуфинале, это здорово. Мне приятно видеть, как она хорошо играет. И будет потрясающе, если она разделит со мной финал.

Что касается значка, то говорят, что в случае победы тебе дают секретный значок, который никто не видел. Получить самый последний значок турнира меня тоже мотивирует, — сказала Андреева на пресс-конференции.