«Теперь могу подходить к каждому матчу по-своему». Мирра Андреева — о своём прогрессе

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2026 оценила свой прогресс на турнирах.

«Два года назад я играла в полуфинале и была очень этому рада. Скажу, что не верила этому – ну боже мой, я в полуфинале. Во мне не было веры, что я могу на самом деле выиграть ещё матчи. И это сказалось на моей игре в полуфинале. Ну и Жасмин меня тогда просто уничтожила на корте, не думаю, что у меня было много шансов.

Сейчас я ближе, стала постарше, более зрелой и опытной. И теперь я могу подходить к каждому матчу по-своему, фокусироваться на сопернике, на плане на игру», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Напомним, Мирра Андреева в 2024 году сыграла в полуфинале «Ролан Гаррос», где уступила итальянке Жасмин Паолини со счётом 3:6, 1:6.