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Мирра Андреева рассказала, о чём подумала, когда начали закрывать крышу в 1/2 финала «РГ»

Мирра Андреева рассказала, о чём подумала, когда начали закрывать крышу в 1/2 финала «РГ»
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о решении закрыть крышу во время полуфинала «Ролан Гаррос» — 2026. Мирра обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Марте нелегко было играть на ветру, а у вас всё отлично получалось. Что подумали, когда крышу начали закрывать?
— Условия были сложными для обеих, ветер был очень непредсказуемым, дул в обе стороны. Когда судья сказал, что крышу закроют, потому что надвигается ливень, я подумала – ну класс, а я веду 4:1. Но потом сказала себе, что лучше пусть закроют крышу, чем остановят матч. Было ощущение, что момент неподходящий для меня, но я себе говорила, что им лучше знать, закроют — и ладно, ничего. Да, после этого я проиграла два гейма, однако всё равно старалась держать фокус на каждом розыгрыше, не думать о том, что случилось.

— Раньше что-то после этого могло пойти иначе?
— Может. Раньше, если бы я проиграла два гейма подряд, что-то могло пойти иначе. Но в этот раз я сказала себе – так, ей тоже ещё надо подтвердить свой брейк. Было ощущение, что на неё это тоже поддавливает, и я сказала себе – так, забудь, что случилось, просто играй следующий мяч, — сказала Андреева на пресс-конференции.

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