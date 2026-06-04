Мирра Андреева рассказала, о чём подумала, когда начали закрывать крышу в 1/2 финала «РГ»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о решении закрыть крышу во время полуфинала «Ролан Гаррос» — 2026. Мирра обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3.

— Марте нелегко было играть на ветру, а у вас всё отлично получалось. Что подумали, когда крышу начали закрывать?

— Условия были сложными для обеих, ветер был очень непредсказуемым, дул в обе стороны. Когда судья сказал, что крышу закроют, потому что надвигается ливень, я подумала – ну класс, а я веду 4:1. Но потом сказала себе, что лучше пусть закроют крышу, чем остановят матч. Было ощущение, что момент неподходящий для меня, но я себе говорила, что им лучше знать, закроют — и ладно, ничего. Да, после этого я проиграла два гейма, однако всё равно старалась держать фокус на каждом розыгрыше, не думать о том, что случилось.

— Раньше что-то после этого могло пойти иначе?

— Может. Раньше, если бы я проиграла два гейма подряд, что-то могло пойти иначе. Но в этот раз я сказала себе – так, ей тоже ещё надо подтвердить свой брейк. Было ощущение, что на неё это тоже поддавливает, и я сказала себе – так, забудь, что случилось, просто играй следующий мяч, — сказала Андреева на пресс-конференции.