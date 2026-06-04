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Мирра Андреева рассказала, ощущает ли она более пристальное внимание из-за национальности

Мирра Андреева рассказала, ощущает ли она более пристальное внимание из-за национальности
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, ощущает ли к себе более пристальное внимание из-за национальности.

— Чувствуете ли к себе более пристальное внимание из-за вашей национальности? Потому что украинские игроки на турнире давали очень много всяких комментариев.
— Я когда играю, то стараюсь ничего не читать и не слушать. У нас столько дел – тренировки, разминки, восстановление, я в отель добираюсь только к вечеру. Так что я держу фокус на игре и своей рутине, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос», где сразится с польской спортсменкой Майей Хвалиньской.

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