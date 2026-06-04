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«Я посплю». Хвалиньска — о восстановлении после выхода в финал «РГ»-2026

«Я посплю». Хвалиньска — о восстановлении после выхода в финал «РГ»-2026
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Польская теннисистка Майя Хвалиньска, занимающая 114-ю строчку мирового рейтинга, рассказала, как планирует восстанавливаться после победы в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2026.

— На корте ты сказала, что устала после этого матча. Конечно, это истощает физически и ментально. Как ты собираешься восстанавливаться завтра?
— Я буду повторять: я посплю, выпью чай, посмотрю что-нибудь по телевизору, наверняка теннис, потому что я люблю теннис, — сказала Хвалиньска на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису Хвалиньска сыграет с российской теннисисткой Миррой Андреевой (восьмая строчка рейтинга). Матч состоится 6 июня.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» (ж)
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