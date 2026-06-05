«Я была в таком шоке». Майя Хвалиньска — об эмоциях после матчбола

Польская теннисистка Майя Хвалиньска, занимающая 114-ю строчку мирового рейтинга, рассказала, что ощутила, когда выиграла полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026.
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— Вернёмся немного к матчболу — твой форхенд по линии и укороченный удар. Можешь рассказать, какие эмоции ты испытывала, что промелькнуло в голове? И тот факт, что ты теперь войдёшь в топ 20, — это большой скачок?
— Я не знаю, что происходило у меня в голове, я была в таком шоке. Не знаю. Радость, удивление — столько эмоций меня переполняло. Думаю, я была просто захлёстнута эмоциями, — сказала Хвалиньска на пресс-конференции Открытого чемпионата Франции по теннису.
В финале «Ролан Гаррос» Хвалиньска сыграет с российской теннисисткой Миррой Андреевой (восьмая строчка рейтинга). Матч состоится 6 июня.
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