«Я была в таком шоке». Майя Хвалиньска — об эмоциях после матчбола

Польская теннисистка Майя Хвалиньска, занимающая 114-ю строчку мирового рейтинга, рассказала, что ощутила, когда выиграла полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026.

— Вернёмся немного к матчболу — твой форхенд по линии и укороченный удар. Можешь рассказать, какие эмоции ты испытывала, что промелькнуло в голове? И тот факт, что ты теперь войдёшь в топ 20, — это большой скачок?

— Я не знаю, что происходило у меня в голове, я была в таком шоке. Не знаю. Радость, удивление — столько эмоций меня переполняло. Думаю, я была просто захлёстнута эмоциями, — сказала Хвалиньска на пресс-конференции Открытого чемпионата Франции по теннису.

В финале «Ролан Гаррос» Хвалиньска сыграет с российской теннисисткой Миррой Андреевой (восьмая строчка рейтинга). Матч состоится 6 июня.