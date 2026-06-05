Мирра Андреева оценила игру Майи Хвалиньски перед финалом «Ролан Гаррос» — 2026

Серебряный призёр Олимпиады-2024, восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче с представительницей Польши Майей Хвалиньской (114-я в рейтинге) в финале Открытого чемпионата Франции — 2026.

— Какие сложности может доставить Хвалиньска?

— Последние две недели она играет потрясающе, даже три недели, с квалификации. Если она выиграет сегодня, будет очень интересный матч. Мы с ней раньше не встречались. Я не знаю, как она играет, её стиль. Но мы постараемся как можно лучше подготовиться к финалу, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Финал «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде пройдёт в субботу, 6 июня. Андреева и Хвалиньска впервые сыграют друг с другом на уровне тура.