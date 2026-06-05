Мирра Андреева оценила игру Майи Хвалиньски перед финалом «Ролан Гаррос» — 2026
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Серебряный призёр Олимпиады-2024, восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче с представительницей Польши Майей Хвалиньской (114-я в рейтинге) в финале Открытого чемпионата Франции — 2026.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
— Какие сложности может доставить Хвалиньска?
— Последние две недели она играет потрясающе, даже три недели, с квалификации. Если она выиграет сегодня, будет очень интересный матч. Мы с ней раньше не встречались. Я не знаю, как она играет, её стиль. Но мы постараемся как можно лучше подготовиться к финалу, — сказала Андреева на пресс-конференции.
Финал «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде пройдёт в субботу, 6 июня. Андреева и Хвалиньска впервые сыграют друг с другом на уровне тура.
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