Мирра Андреева: никогда не думала, что смогу дойти до финала «Шлема». Были только мечты

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, думала ли она когда-то, что сможет дойти до финала турнира «Большого шлема».

— Если бы две недели назад вам сказали, что вы будете в финале, что бы вы ответили? Вы не считались очевидным фаворитом, а сами верили, что можете дойти до финала?

— Ну, я бы сказала, что это было бы здорово. На старте турнира я на этом не фокусировалась. На этой неделе я просто старалась выиграть каждый матч, делать всё возможное. Если бы мне сказали такое в начале турнира, я бы ответила, что не против. Может, даже не поверила бы.

— Когда только начинали заниматься теннисом, думали, что можете дойти до финала, выиграть «Шлем»?

— Никогда не думала, что смогу выиграть большой турнир или дойти до финала «Шлема». Это были только мечты. Однако это моя главная цель в жизни, самое важное и моя главная мечта. И я не думала, что окажусь так близко к её осуществлению. Но теперь я в предвкушении и очень рада. Однако в то же время не думала, что это случится, — сказала Андреева на пресс-конференции.