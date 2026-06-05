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Хвалиньска заявила, что ей помогли доплатить за отель на «Ролан Гаррос» — 2026

Хвалиньска заявила, что ей помогли доплатить за отель на «Ролан Гаррос» — 2026
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Польская теннисистка Майя Хвалиньска, занимающая 114-ю строчку мирового рейтинга, рассказала, что бренд спортивных напитков помог ей оплатить отель для участия в «Ролан Гаррос» — 2026.

«Мне правда было сложно оплатить отель. Ну, вы же знаете, что призовые мы получаем уже после турнира. Так что вышла забавная ситуация. А потом польская компания OSHEE [спортивные и функциональные напитки] действительно помогла с этим, и это, конечно, здорово. Для меня это определённо большой сюрприз. Я такого не ожидала, так что да, я безумно рада», — сказала Хвалиньска на пресс-конференции после полуфинала Открытого чемпионата Франции по теннису.

OSHEE теперь официально сотрудничает с Майей Хвалиньской.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» (ж)
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