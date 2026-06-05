Андреева — об игре с Костюк: в Мадриде я была слишком спокойна, старалась не реагировать

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чем отличалось её спокойствие в матче с Мартой Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 и в финале «тысячника» в Мадриде.

— Было впечатление, что сегодня вы были по-правильному спокойны, в отличие от финала Мадрида.

— Я бы согласилась, что в финале Мадрида я была чересчур спокойна, в том плане, что даже не было особо эмоций. Кажется, чисто для меня важно иметь эмоции. Даже пусть иногда негативные, но что-то выплеснуть из себя полезно. Соглашусь, что в том матче в Мадриде я была слишком спокойна, старалась ни на что не реагировать, и это не очень хорошо сказалось на моей игре и результате. В этот раз пыталась немного это поменять – быть спокойной, когда что-то идёт не по плану, но если есть желание выплеснуть эмоции, то после выигранного розыгрыша крикнуть «Камон!», выплеснуть нервы, негатив, позитив. Сегодня в этом плане было намного лучше, — сказала Андреева на пресс-конференции.