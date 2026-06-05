«Пока мне никто не писал». Андреева — о том, ждёт ли кого-то в своём боксе на финале «РГ»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, ждёт ли кого-то в своём боксе из семьи или друзей на финале «Ролан Гаррос» — 2026.

— Вы первый раз приехали без мамы и дошли до финала. Насколько вам сложнее в её отсутствие и насколько Кончита смогла её заменить даже в психологических, девчачьих вопросах?

— Конечно, но мама уже приехала. Ко второму кругу, она постоянно сидела в боксе. Однако даже когда мамы нет на турнирах, мы с Кончитой проводим много времени вместе, можем поговорить про матч, про жизнь, про семьи, про погоду, платья, туфли – про всё что угодно. Она как девушка меня понимает во многих вещах на корте и за кортом. В какие-то моменты я чувствую, что она стала уже немного больше, чем тренер. Наши отношения развились в этом плане. Так что когда мамы нет, я не то чтобы чувствую себя суперодиноко, мне есть с кем поговорить.

— Ждёте ли кого-то ещё в своём боксе из семьи, друзей на финале?

— Пока мне никто не писал. Может, будет какой-то сюрприз, но я пока ничего не знаю. Никто не планирует лететь. Может, даже и хорошо, чтобы ничего не менялось и всё было как обычно. Не знаю, пока всё остаётся как было. Посмотрим, как пройдёт финал, но пока никого не ожидаю, — сказала Андреева на пресс-конференции.