Соболенко опубликовала пост после поражения от Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после своего поражения от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 (6:3, 5:7, 0:6).

«Всё ещё люблю тебя, Париж. Я вернусь. Определённо не сдаюсь», — написала Соболенко на своей странице в одной из социальных сетей.

Отметим, Шнайдер в полуфинале турнира проиграла представительнице Польши Майе Хвалиньской со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

В финале «Ролан Гаррос» соперницей Майи Хвалиньски станет восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, которая в 1/2 финала одолела Марту Костюк (6:1, 6:3).