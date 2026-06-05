Соболенко опубликовала пост после поражения от Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после своего поражения от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 (6:3, 5:7, 0:6).
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Всё ещё люблю тебя, Париж. Я вернусь. Определённо не сдаюсь», — написала Соболенко на своей странице в одной из социальных сетей.
Отметим, Шнайдер в полуфинале турнира проиграла представительнице Польши Майе Хвалиньской со счётом 6:7 (4:7), 4:6.
В финале «Ролан Гаррос» соперницей Майи Хвалиньски станет восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, которая в 1/2 финала одолела Марту Костюк (6:1, 6:3).
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