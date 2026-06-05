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Кузнецова отреагировала на победу Мирры Андреевой над Мартой Костюк в 1/2 финала «РГ»-2026

Кузнецова отреагировала на победу Мирры Андреевой над Мартой Костюк в 1/2 финала «РГ»-2026
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о победе россиянки Мирры Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 над украинкой Мартой Костюк со счётом 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мирра Андреева – первая финалистка «Ролан Гаррос», красотка! В полуфинале не оставила шансов Марте Костюк 6:1, 6:3, браво», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В финале «Ролан Гаррос» Андреева встретится с представительницей Польши Майей Хвалиньской, которая на стадии полуфинала обыграла россиянку Диану Шнайдер.

Женский «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 6 июня. Его действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф, в прошлом году одолевшая в финале Арину Соболенко.

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