Кузнецова отреагировала на победу Мирры Андреевой над Мартой Костюк в 1/2 финала «РГ»-2026

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о победе россиянки Мирры Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 над украинкой Мартой Костюк со счётом 6:1, 6:3.

«Мирра Андреева – первая финалистка «Ролан Гаррос», красотка! В полуфинале не оставила шансов Марте Костюк 6:1, 6:3, браво», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В финале «Ролан Гаррос» Андреева встретится с представительницей Польши Майей Хвалиньской, которая на стадии полуфинала обыграла россиянку Диану Шнайдер.

Женский «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 6 июня. Его действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф, в прошлом году одолевшая в финале Арину Соболенко.