Кузнецова отреагировала на победу Мирры Андреевой над Мартой Костюк в 1/2 финала «РГ»-2026
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о победе россиянки Мирры Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 над украинкой Мартой Костюк со счётом 6:1, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
15
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Мирра Андреева – первая финалистка «Ролан Гаррос», красотка! В полуфинале не оставила шансов Марте Костюк 6:1, 6:3, браво», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
В финале «Ролан Гаррос» Андреева встретится с представительницей Польши Майей Хвалиньской, которая на стадии полуфинала обыграла россиянку Диану Шнайдер.
Женский «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 6 июня. Его действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф, в прошлом году одолевшая в финале Арину Соболенко.
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