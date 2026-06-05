«Это действительно история золушки». Винус Уильямс — о выступлении Хвалиньски на «РГ»
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс поделилась впечатлениями от выступления польской теннисистки Майи Хвалиньски на «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
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114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
«Это просто как во сне: видеть, как она радуется, как она мила и как она не может в это поверить. Она прошла такой долгий путь, и это действительно история золушки», — приводит слова Винус Уильямс TNT Sports.
114-я ракетка мира обыграла россиянку Диану Шнайдер (23-я в рейтинге) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
В финале «Ролан Гаррос» соперницей Майи Хвалиньски станет восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, которая в 1/2 финала одолела Марту Костюк (6:1, 6:3).
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