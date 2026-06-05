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«Это действительно история золушки». Винус Уильямс — о выступлении Хвалиньски на «РГ»

«Это действительно история золушки». Винус Уильямс — о выступлении Хвалиньски на «РГ»
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс поделилась впечатлениями от выступления польской теннисистки Майи Хвалиньски на «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

«Это просто как во сне: видеть, как она радуется, как она мила и как она не может в это поверить. Она прошла такой долгий путь, и это действительно история золушки», — приводит слова Винус Уильямс TNT Sports.

114-я ракетка мира обыграла россиянку Диану Шнайдер (23-я в рейтинге) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

В финале «Ролан Гаррос» соперницей Майи Хвалиньски станет восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, которая в 1/2 финала одолела Марту Костюк (6:1, 6:3).

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