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«Не до конца понимаю, что происходит вокруг». Хвалиньска — о выступлении на «РГ»-2026

«Не до конца понимаю, что происходит вокруг». Хвалиньска — о выступлении на «РГ»-2026
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Польская теннисистка Майя Хвалиньска, занимающая 114-ю строчку мирового рейтинга, высказалась о своём выступлении на «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

«Мне кажется, что я нахожусь в каком-то пузыре и не до конца понимаю, что происходит вокруг. Осознать всё случившееся получится уже после турнира: тогда можно будет спокойно выдохнуть и переварить эти эмоции», — приводит слова Хвалиньски ESPN.

Хвалиньска обыграла россиянку Диану Шнайдер (23-я в рейтинге) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

В финале турнира соперницей польской теннисистки станет восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, которая в 1/2 финала одолела Марту Костюк (6:1, 6:3).

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