«Не до конца понимаю, что происходит вокруг». Хвалиньска — о выступлении на «РГ»-2026
Поделиться
Польская теннисистка Майя Хвалиньска, занимающая 114-ю строчку мирового рейтинга, высказалась о своём выступлении на «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
«Мне кажется, что я нахожусь в каком-то пузыре и не до конца понимаю, что происходит вокруг. Осознать всё случившееся получится уже после турнира: тогда можно будет спокойно выдохнуть и переварить эти эмоции», — приводит слова Хвалиньски ESPN.
Хвалиньска обыграла россиянку Диану Шнайдер (23-я в рейтинге) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
В финале турнира соперницей польской теннисистки станет восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, которая в 1/2 финала одолела Марту Костюк (6:1, 6:3).
Комментарии
- 5 июня 2026
-
03:43
-
03:34
-
03:21
-
03:21
-
03:12
-
03:03
-
02:44
-
02:44
-
02:29
-
02:11
-
01:36
-
00:56
-
00:49
-
00:32
-
00:26
-
00:13
-
00:13
- 4 июня 2026
-
23:53
-
23:47
-
23:36
-
23:12
-
23:01
-
22:56
-
22:50
-
22:44
-
22:33
-
22:30
-
22:27
-
22:14
-
22:02
-
21:54
-
21:43
-
21:38
-
21:36
-
21:32