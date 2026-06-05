«Не до конца понимаю, что происходит вокруг». Хвалиньска — о выступлении на «РГ»-2026

Польская теннисистка Майя Хвалиньска, занимающая 114-ю строчку мирового рейтинга, высказалась о своём выступлении на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Мне кажется, что я нахожусь в каком-то пузыре и не до конца понимаю, что происходит вокруг. Осознать всё случившееся получится уже после турнира: тогда можно будет спокойно выдохнуть и переварить эти эмоции», — приводит слова Хвалиньски ESPN.

Хвалиньска обыграла россиянку Диану Шнайдер (23-я в рейтинге) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

В финале турнира соперницей польской теннисистки станет восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, которая в 1/2 финала одолела Марту Костюк (6:1, 6:3).