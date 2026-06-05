«Больше никогда не поверю никому в этом виде спорта». Костюк – о болельщиках на «РГ»

Украинка Марта Костюк высказался о поддержке болельщиков во время матчей на «Ролан Гаррос». В четвертьфинале Костюк обыграла соотечественницу Элину Свитолину. На стадии полуфинала Костюк проиграла россиянке Мирре Андреевой.

«Я никогда не забуду овацию, которую получила после своего четвертьфинального матча. Это останется со мной навсегда. Я больше никогда не поверю никому в этом виде спорта, кто скажет, что поддержка публики не имеет значения — я сама испытала её влияние на себе. Я очень счастлива, что дошла до полуфинала, но, если честно, считаю, что именно тот момент стал самым важным на этом турнире для меня», — приводит слова Костюк Punto de Break.

В финале «Ролан Гаррос» Андреева встретится с представительницей Польши Майей Хвалиньски, которая на стадии полуфинала обыграла россиянку Диану Шнайдер.