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«Больше никогда не поверю никому в этом виде спорта». Костюк – о болельщиках на «РГ»

«Больше никогда не поверю никому в этом виде спорта». Костюк – о болельщиках на «РГ»
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Украинка Марта Костюк высказался о поддержке болельщиков во время матчей на «Ролан Гаррос». В четвертьфинале Костюк обыграла соотечественницу Элину Свитолину. На стадии полуфинала Костюк проиграла россиянке Мирре Андреевой.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:10 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я никогда не забуду овацию, которую получила после своего четвертьфинального матча. Это останется со мной навсегда. Я больше никогда не поверю никому в этом виде спорта, кто скажет, что поддержка публики не имеет значения — я сама испытала её влияние на себе. Я очень счастлива, что дошла до полуфинала, но, если честно, считаю, что именно тот момент стал самым важным на этом турнире для меня», — приводит слова Костюк Punto de Break.

В финале «Ролан Гаррос» Андреева встретится с представительницей Польши Майей Хвалиньски, которая на стадии полуфинала обыграла россиянку Диану Шнайдер.

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