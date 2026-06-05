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Шнайдер рассказала, что могла бы улучшить в своей игре с Хвалиньской на «Ролан Гаррос»

Шнайдер рассказала, что могла бы улучшить в своей игре с Хвалиньской на «Ролан Гаррос»
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23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что могла бы улучшить в своей игре после поражения от 114-й ракетки мира польки Майи Хвалиньски в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 18:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

«Всё зависит от покрытия и конкретных обстоятельств. Мы уже немного обсудили это с моим тренером. Думаю, мне стоило чаще выходить к сетке, играть смелее и агрессивнее.

Я действовала агрессивно на задней линии, но не могла завершить розыгрыш, потому что она очень хорошо двигается и закрывает весь корт. Я могла рискнуть, попробовать сложный удар или укороченный, но она всё равно успевала бы накрывать эти мячи.

Наверное, главным, что я могла сделать лучше, было чаще идти вперёд и завершать розыгрыши у сетки», — приводит слова Шнайдер Punto de Break.

В финале «Ролан Гаррос» соперницей Майи Хвалиньски станет восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, которая в 1/2 финала одолела Марту Костюк (6:1, 6:3).

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