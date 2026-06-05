Шнайдер рассказала, что могла бы улучшить в своей игре с Хвалиньской на «Ролан Гаррос»

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что могла бы улучшить в своей игре после поражения от 114-й ракетки мира польки Майи Хвалиньски в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026 со счётом 6:7 (4:7), 4:6.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Всё зависит от покрытия и конкретных обстоятельств. Мы уже немного обсудили это с моим тренером. Думаю, мне стоило чаще выходить к сетке, играть смелее и агрессивнее.
Я действовала агрессивно на задней линии, но не могла завершить розыгрыш, потому что она очень хорошо двигается и закрывает весь корт. Я могла рискнуть, попробовать сложный удар или укороченный, но она всё равно успевала бы накрывать эти мячи.
Наверное, главным, что я могла сделать лучше, было чаще идти вперёд и завершать розыгрыши у сетки», — приводит слова Шнайдер Punto de Break.
В финале «Ролан Гаррос» соперницей Майи Хвалиньски станет восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, которая в 1/2 финала одолела Марту Костюк (6:1, 6:3).
- 5 июня 2026
-
03:43
-
03:34
-
03:21
-
03:21
-
03:12
-
03:03
-
02:44
-
02:44
-
02:29
-
02:11
-
01:36
-
00:56
-
00:49
-
00:32
-
00:26
-
00:13
-
00:13
- 4 июня 2026
-
23:53
-
23:47
-
23:36
-
23:12
-
23:01
-
22:56
-
22:50
-
22:44
-
22:33
-
22:30
-
22:27
-
22:14
-
22:02
-
21:54
-
21:43
-
21:38
-
21:36
-
21:32