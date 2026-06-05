Хвалиньска поднимется в топ-25 WTA после сенсационного выступления на «РГ»-2026

Польская теннисистка Майя Хвалиньска, занимавшая 114-е место в рейтинге WTA перед стартом «Ролан Гаррос» — 2026, по итогам турнира поднимется в топ-25 мирового рейтинга.

В полуфинале турнира Хвалиньска обыграла россиянку Диану Шнайдер (23-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:4), 6:4 и обеспечила себе гарантированный подъём минимум на 93 позиции после завершения соревнований.

В финале «Ролан Гаррос» — 2026 её соперницей станет восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, которая в полуфинале уверенно победила Марту Костюк — 6:1, 6:3.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.