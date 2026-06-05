«Здесь что-то не сходится» Агасси – о сенсационном вылете Синнера на «Ролан Гаррос» — 2026

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси высказался о сенсационном поражении первой ракетки мира итальянца Янника Синнера во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026. Итальянец потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.
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«Выбывание Синнера стало огромным событием. Есть разница между хорошей физической формой и полной готовностью. Мы не говорим о теннисисте, который недостаточно усердно работает. Мы не говорим о человеке, который физически не готов выступать на высочайшем уровне. Речь идёт о лучшем игроке планеты на данный момент.
Поэтому мне сложно понять, что произошло. В прошлом году он смог провести финал продолжительностью пять с половиной часов, а сейчас жара словно заставила его упереться в стену уже спустя час и сорок пять минут игры. Здесь что-то не сходится.
Он был всего в одном матче от того, чтобы получить практически полностью открытый путь по турнирной сетке. Многие из нас считали, что он способен пройти очень далеко, почти не отдавая сетов», — приводит слова Агасси Punto de Break.
Ранее сообщалось, что впервые за 26 лет первая и вторая ракетки мира не сыграют в третьем круге мужского «РГ».
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