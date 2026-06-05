Хвалиньска вышла в финал «Ролан Гаррос» и повторила редкое достижение среди левшей

Польская теннисистка Майя Хвалиньска стала четвертой с 1990 года финалисткой «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде среди левшей после Моники Селеш, Люси Сафаровой и Маркеты Вондроусовой (последняя добилась такого же результата в 2019 году). Об этом сообщает Opta Ace.

В полуфинале Хвалиньска обыграла россиянку Диану Шнайдер (23-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:4), 6:4 и обеспечила себе гарантированный подъём минимум на 93 позиции после завершения соревнований.

В финале «Ролан Гаррос» — 2026 её соперницей станет восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, которая в полуфинале уверенно победила Марту Костюк — 6:1, 6:3.